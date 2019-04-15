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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Партия «Ак-Жол» будет обсуждать претендентов в президенты Казахстана на съезде 24 апреля

CA-NEWS (KZ) -  Партия «Ак Жол» на съезде 24 апреля будет обсуждать претендентов в президенты Казахстана, так как пленум не смог определить кандидата, сообщает 13 апреля пресс-служба партии.

Представители Туркестанской, Мангистауской, Алматинской областей, городов Алматы и Нур-Султан предложили выдвинуть председателя партии Азата Перуашева.

Однако Перуашев попросил коллег дать возможность и другим претендентам, подчеркнув, что "необходимо расширять лидерскую базу партии", которая не должна ограничиваться одним человеком.

О своем личном решении Перуашев обещал сообщить по итогам выдвижения других соискателей. Он пояснил это тем, что руководитель "не должен подавлять инициативу соратников", и необходимостью формирования конкуренции и демократической культуры в обществе.

После заявления, что председатель не возражает против других кандидатур, о своем выдвижении заявили Евгений Кинцель - председатель палаты адвокатов Северо-Казахстанской области, а также Асан Кошмамбетов - председатель Жамбылского областного филиала партии "Ак жол".

Помимо Кинцеля и Кошмамбетова, готовятся подать заявления владелец крупной строительной компании из Нур-Султана, а также предприниматели, независимый эксперт по правам человека и журналист.

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