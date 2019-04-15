В центре Душанбе водитель протаранил светофор и камеру видеонаблюдения

CA-NEWS (TJ) - Молодой человек, не справившись с управлением автомобиля, на своем Volkswagen Golf днем в пятницу врезался в светофор в центре Душанбе.

28-летний житель столицы Фаррух Каримов протаранил светофор и камеру видеонаблюдения, установленные на пересечении улицы Шохтемура с проспектом Рудаки, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

В результате ДТП водитель не пострадал. По данному факту проводится расследование.