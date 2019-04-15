МУС отказал прокурору в расследовании преступлений в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Международный уголовный суд (МУС) отклонил просьбу прокурора о проведении дальнейшего расследования преступлений против человечности и военных преступлений, предположительно совершенных на территории Афганистана. Судьи сочли, что расследование ситуации в Афганистане на данном этапе «не будет служить интересам правосудия», говорится на официальном сайте ООН.

20 ноября 2017 года прокуратура МУС запросила у судей разрешение начать расследование преступлений, предположительно совершенных в самом Афганистане после 1 мая 2003 года, а также преступлений, связанных с афганским вооруженным конфликтом, совершенных на территории других государств - участников Римского статута - после 1 июля 2002 года. В распоряжении прокурора находится почти 800 заявлений от потерпевших. По мнению прокуратуры, «существуют достаточные основания для того, чтобы заключить, что во время войны в Афганистане американские военнослужащие совершали военные преступления».

Рассмотрев собранные материалы дела, Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) постановила, что дело подпадает под юрисдикцию МУС, но смысла в его дальнейшем расследовании нет.

«Палата предварительного производства внимательно изучила представленную Прокурором информацию и пришла к выводу, что, как убедительно демонстрирует запрос, преступления, совершенные в Афганистане, подпадают под юрисдикцию МУС, и что Суд мог бы принять к производству материалы по этим потенциальным уголовным делам», - говорится в сообщении МУС. Вместе с тем судьи МУС отметили, что с момента начала предварительного расследования по афганскому досье в 2006 году прошло слишком много времени. Согласно их решению, с тех пор в Афганистане произошли изменения на политической арене. К тому же Палата приняла во внимание тот факт, что за все время предварительного производства по Афганистану прокурор не наладила сотрудничества с заинтересованными сторонами, и, после начала официального расследования, скорее всего, оно будет сведено на нет.

«Это помешало бы проведению эффективного расследования и судебного процесса. Суд должен использовать имеющиеся ресурсы на деятельность, которая имеет больше шансов на успех», - постановили судьи.

Несмотря на наличие мандата и юрисдикции для рассмотрения афганского дела по существу, Палата пришла к заключению, что «на нынешнем этапе расследование ситуации в Афганистане не отвечало бы интересам правосудия» и не санкционировала проведение официального расследования.

Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США не будут выдавать визы сотрудникам Международного уголовного суда и аннулируют те, что уже выданы. Он также пригрозил возможностью введения экономических санкций. Это решение было связно именно с тем, что главный прокурор МУС Фату Бенсуда обратилась к судьям за разрешением начать расследование преступлений, совершенных в Афганистане. Сама же главный прокурор и стала первой «жертвой» решения США. В начале апреля этого года власти США лишили ее въездной визы.

Международный уголовный суд является независимым постоянно действующим судебным органом. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным 17 июля 1998 года на дипломатической конференции в столице Италии. Его компетенция распространяется на наиболее тяжкие международные преступления, совершенные после 1 июля 2002 года — даты вступления Римского статута в силу. Юрисдикция Суда ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями.