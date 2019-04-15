РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте началась встреча Токаева и Мирзиёева (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 апреля встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Tengrinews.kz.

Встреча началась возле резиденции президента. На площади прозвучали гимны обеих стран. Мирзиёев поприветствовал членов казахстанской делегации.

В состав делегации Казахстана вошли глава МИД Бейбут Атамкулов, председатель КНБ Карим Масимов, первый заместитель главы Администрации Президента Дархан Калетаев, заместитель премьер-министра Женис Касымбек, министр труда и соцзащиты населения Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр нацэкономики Руслан Даленов, глава Министерства культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, помощник Президента Тимур Сулейменов, посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды, министр энергетики Канат Бозумбаев и другие.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане при участии ВБ будет произведена реструктуризация заработной платы и системы надбавок в госсекторе
  • В Таджикистане прошел "Тотальный диктант"
  • В ООН надеются, что права Джулиан Ассанжа будут соблюдены
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×