В Ташкенте началась встреча Токаева и Мирзиёева (видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 апреля встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Tengrinews.kz.

Встреча началась возле резиденции президента. На площади прозвучали гимны обеих стран. Мирзиёев поприветствовал членов казахстанской делегации.

В состав делегации Казахстана вошли глава МИД Бейбут Атамкулов, председатель КНБ Карим Масимов, первый заместитель главы Администрации Президента Дархан Калетаев, заместитель премьер-министра Женис Касымбек, министр труда и соцзащиты населения Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр нацэкономики Руслан Даленов, глава Министерства культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, помощник Президента Тимур Сулейменов, посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды, министр энергетики Канат Бозумбаев и другие.