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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Таджикистана, обезглавивший свою родную сестру, получил 18 лет

CA-NEWS (TJ) -  Суд Согдийской области Таджикистана вынес приговор гражданину Ашуркулову Толибджону, обвиненному в убийстве своей сестры – Орзугул Ашуркуловой.

Как сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана, данное убийство произошло в джамоата Зархалол города Истаравшан Согдийской области.

Толибджон Ашуркулов в ходе ссоры со своей 17-летней сестрой О.Ашуркуловой, завел ее в сарай, задушил девушку с помощью целлофанового пакета, а затем обезглавил.

О случившемся узнал отце Ашуркуловых, который, с целью сокрытия следов преступления, вместе со своим сыном вывезли тело дочери из кишлака и закопали в пустынном месте.

Суд Согдийской области признал вину Т.Ашуркулова по признакам статьи 104 (Убийство) УК РТ, и приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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