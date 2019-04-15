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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На выборы президента Казахстана правительство планирует выделить почти $25 млн

CA-NEWS (KZ) -  На внеочередные выборы президента Казахстана правительство планирует выделить почти $25 млн (9,4 миллиарда тенге). Об этом говорится в проекте постановления, размещенном на портале «Открытые НПА», передает 15 апреля Zakon.kz.

Выделить из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2019 год на неотложные затраты, средства в размере 9 404 771 000 (девять миллиардов четыреста четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча) тенге на проведение внеочередных выборов президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года, - говорится в документе.

Из этой суммы ЦИК будет выделено 9 347 885 000 тенге, министерству иностранных дел - 56 886 000 тенге.

Обсуждение документа продлится до 29 апреля.

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