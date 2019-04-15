В погоне за иностранными инвестициями в Грузии нарушают права человека и загрязняют окружающую среду, - ООН

CA-NEWS (CA) - Правительство Грузии и представители бизнеса должны добиваться улучшения условий труда в стране и уделять больше внимания охране окружающей среды при использовании природных ресурсов, осуществлении масштабных строительных проектов и развитии туристической индустрии. К такому выводу пришли эксперты ООН, говорится на официальном сайте ООН.

В ходе визита в Грузию члены Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях проанализировали ситуацию с соблюдением прав человека в бизнесе. Они встретились с представителями правительства, бизнес-сообщества, профсоюзов, а также с гражданскими активистами.

Эксперты ООН пришли к выводу, что власти страны и бизнес взяли курс на то, чтобы добиться привлечения большего объема иностранных инвестиций и эта задача стала своего рода «карт-бланшем для безответственной деловой практики».

«Последствия такой практики - высокий уровень смертности и увечий на рабочих местах, а также загрязнение окружающей среды, связанное с добычей полезных ископаемых», - сказал Сурья Дэва, председатель Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях. Он добавил, что только в прошлом году в Грузии в результате аварий и несчастных случаев на производстве погибли 59 человек и 199 получили травмы и, судя по всему, эти цифры не полностью отражают сложившуюся ситуацию, поскольку до недавнего времени предприятия не были обязаны сообщать правительству о производственных травмах.

Члены Рабочей группы побывали в Грузии с 3 по 12 апреля. Они посетили Тбилиси, Имерети и Аджарию. По итогам визита они выступили на пресс-конференции в грузинской столице. Эксперты ООН приветствовала шаги правительства Грузии по пресечению безответственной практики ведения бизнеса, активизации инспекций на производстве и повышению надзора за осуществлением проектов развития, в том числе в гидроэнергетике и горнодобывающей промышленности.

Эксперты ООН также с одобрением отметили решение правительства страны включить отдельный раздел по вопросам бизнеса и прав человека в Национальный план действий на 2018-2020 годы. По мнению правозащитников, этот шаг свидетельствует о том, что власти готовы поощрять и отстаивать принцип уважение к правам человека в корпоративной среде.

Правозащитники уделили особое внимание тем людям и общинам, которые чаще других становятся жертвами нарушений. В своих первоначальных выводах они отметили многочисленные формы дискриминации, с которыми сталкиваются женщины и инвалиды в экономической сфере. Экспертов также беспокоит то, что людям, пострадавшим на производстве и пытающимся привлечь к ответственности руководителей предприятий, зачастую чинят препятствия.

Окончательный доклад с выводами и рекомендациями Рабочая группа представит на сессии Совета по правам человека ООН в июне 2020 года.