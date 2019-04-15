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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Над Ташкентом будут патрулировать 4 вертолета

CA-NEWS (UZ) -  Ранее сообщалось, что с 11 апреля к патрулированию с воздуха в целях обеспечения соблюдения правил дорожного движения приступает специальный вертолет.

На мероприятии, проведенном в ГУВД Ташкента, прокомментировали данную информацию, передает Kun.uz.

По словам заместителя начальника ГУВД по обеспечению общественного порядка Азизхона Умархонова, этот вертолет принадлежит Министерству обороны. 11 апреля из-за неблагоприятных погодных условий полеты вертолета были отложены на непродолжительное время.

Как отмечалось, для контроля за дорожно-транспортной ситуацией в Ташкенте выделен один вертолет. Он будет осуществлять облет и контроль в дневное время суток.

Кроме того, в короткий срок Министерству внутренних дел будет выделено два специально оборудованных вертолета. Они будут способны вести съёмку с высоты. Также на мероприятии отметили, что еще один вертолет будет выделен в распоряжение Министерства здравоохранения.

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