В Казахстане двое полицейских, причастных к сбыту героина, приговорены к 10 и 8 годам лишения свободы

CA-NEWS (KZ) - 29 марта в Нур-Султане заместитель начальника УБН (управление по борьбе с наркобизнесом) департамента полиции подполковник М.Кантурин и следователь следственного управления старший лейтенант М.Азимхан приговорены к 10 и 8 годам лишения свободы за причастность к сбыту героина (весом 658 гр.) и злоупотреблению должностными полномочиями, передает пресс-служба КНБ.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам, М.Кантурин и М.Азимхан признаны виновными по ч.3 ст.366 УК РК, а также М.Кантурин дополнительно по ч.3 ст.297, ч.1 ст.361 УК РК.

Комитет национальной безопасности выявил и пресёк их противоправную деятельность в августе 2018 года.