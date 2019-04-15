Жители Таджикистана тратят на взятки врачам более $320 млн в год

CA-NEWS (TJ) - В среднем каждый житель Таджикистана в год платит врачам 200 сомони или около $22, несмотря на то, что медицина в стране формально бесплатная. Люди покупают "бесплатные" справки, проходят медосмотры, а также оплачивают более качественное медицинское обслуживание и хорошее расположение медперсонала.

Всего в 2018 году, по подсчетам Минздрава Таджикистана, граждане отдали на взятки врачам более $320 миллионов, и это при том, что 30% населения страны живет за чертой бедности.

"Это, получается, фактически дополнительный налог в отношении практически всех наших граждан – от младенца до людей преклонного возраста", – описывает ситуацию доктор юридических наук Шокирджон Хакимов.

Медики также нередко зарабатывают на том, что отправляют пациентов за медикаментами в аптеки, с которыми у них заключены коммерческие соглашения. "Если подсчитать дополнительные доходы врачей, медсестер и продажу лекарств, как раз такая сумма примерно выходит. Если эту сумму разделить на каждого жителя Таджикистана, примерно выходит, что каждый житель тратит в год на такие платежи до 200 сомони. Это примерные подсчеты, конечно же", – замечает Абдухалил Холикзода, директор частной клиники "Сино".

Многие пациенты против того, чтобы платить врачам, но, признают они, все равно вынуждены это делать. Другие не видят в оплате услуг медиков ничего плохого и считают, что за качество и скорость можно доплатить. "Это больше не "на лапу", так сказать, а поощрение, знак благодарности, чтобы лучше и быстрее приняли", – объясняет еще один пациент.

"Мы взяток не берем. Я не беру. Это обычно благодарность от наших пациентов за то, что вылечила ребенка, ведь я семейный врач, – говорит врач из Душанбе Лола, которая не хочет показывать на камеру свое лицо. – Но с аптеками работаем, приходится. Но когда видим, что препарат не работает и есть жалобы, мы не работаем с ними. Более дорогие лекарства назначаем".

Еще в 2008 году в Таджикистане был принят закон о реформе здравоохранения, который должен был ликвидировать все неформальные платежи и сделать так, чтобы деньги шли не в карман медикам, а в бюджет Минздрава и тратились на повышение качества услуг. Но он до сих пор не работает. Чиновники от медицины уверены, что мелкое взяточничество среди врачей исчезнет с введением в Таджикистане в 2022 году медстраховок. Но к новой системе, которую будут просчитывать с нуля, уже возникает много вопросов. Например, пока неясно, как в медстраховках будут учитывать многочисленные льготные категории граждан, разный уровень доходов населения в зависимости от регионов и многое другое.

В прошлом году бюджет Таджикистана на медицину составил лишь $185 млн, то есть 60% от общей суммы взяток в таджикской медицине. Более половины этого бюджета идет на оплату труда медиков, хотя денег явно недостаточно. Чиновники полагают, что если увеличить поступления в казну за счет медстрахования, то зарплаты врачам можно будет поднять.