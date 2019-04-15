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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ким Чен Ын приедет во Владивосток 26–27 апреля, - СМИ

CA-NEWS (CA) -  Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться 26–27 апреля, передает Yonhap со ссылкой на источники.

Yonhap сообщает, что 26-27 апреля Путин будет участвовать в международном форуме «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине. Другой собеседник агентства утверждает, что Путин и Ким Чен Ын могут встретиться до или после него.

Предполагается, что северокорейский лидер заедет в Россию по пути в Пекин, где также запланирована встреча на высшем уровне.

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