Ким Чен Ын приедет во Владивосток 26–27 апреля, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться 26–27 апреля, передает Yonhap со ссылкой на источники.

Yonhap сообщает, что 26-27 апреля Путин будет участвовать в международном форуме «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине. Другой собеседник агентства утверждает, что Путин и Ким Чен Ын могут встретиться до или после него.

Предполагается, что северокорейский лидер заедет в Россию по пути в Пекин, где также запланирована встреча на высшем уровне.