УзА запустило страницу на казахском языке

CA-NEWS (UZ) - Национальное информационное агентство Узбекистана с 13 апреля запустило версию сайта УзА на казахском языке.

До этого дня информация УзА, являющегося официальным государственным источником информации, ранее распространялась на 8 языках – узбекском, русском, английском, французском, немецком, испанском, арабском и китайском.

“В связи с объявлением в Узбекистане Года Казахстана впервые в официальном информационном агентстве страны запускается версия на казахском языке”, - отмечается в сообщении УзА.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал в Twitte запуск казахоязычной версии сайта Национального информационного агентства Узбекистана. «Национальное информационное агентство Узбекистана в связи с объявлением в Узбекистане Года Казахстана запустило версию сайта УзА на казахском языке. Это стало возможным благодаря Елбасы Н.Назарбаеву и Президенту Узбекистана Ш.Мирзиёеву, которые подняли на новый уровень дружественные взаимоотношения между братскими странами», – написал глава государства.