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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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С АЭС "Фукусима-1" начат вывоз топливных стержней

CA-NEWS (CA) -  С японской атомной электростанции "Фукусима-1", пострадавшей в результате сильного землетрясения и цунами в 2011 году, начат вывоз ядерного топлива из третьего энергоблока АЭС, сообщила токийская компания-оператор TEPCO в понедельник, 15 апреля. В целом, планируется вывезти 573 топливных стержня из третьего энергоблока и еще около одной тысячи - из двух других энергоблоков, передает Deutsche Welle.

Работы на третьем реакторе планируется завершить к концу марта 2021 года, а на первом и втором - в 2023 году. В TEPCO пояснили, что топливные стержни не пострадали в результате атомной аварии, однако охлаждающие бассейны, в которых они находятся, не изолированы, поэтому вывоз ядерного топлива в безопасное место необходим для предотвращения новой катастрофы в случае землетрясения.

Операцию по вывозу ядерного топлива из трех энергоблоков АЭС "Фукусима-1" пришлось отложить более чем на четыре года из-за сбоев оборудования, высокого уровня излучения и радиоактивных отходов, оставшихся после взрыва реактора третьего энергоблока. Работы по удаление всех 1535 топливных стержней из бассейна энергоблока номер четыре были завершены еще в 2014 году.

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