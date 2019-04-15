Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели встречу в узком формате

CA-NEWS (UZ) - 14 апреля по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом.

По данным пресс-службы главы государства, официальная встреча высокого гостя состоялась 15 апреля в резиденции Куксарой.

После церемонии главы государств провели встречу в узком формате.

Президент Узбекистана поздравил главу Казахстана с визитом в страну и отметил, что это событие является последовательным продолжением заметно активизировавшегося в последние годы политического диалога.

«Мы высоко ценим то, что первым вашим государственным визитом в качестве Президента Республики Казахстан стал визит в Узбекистан. В этом мы видим яркое проявление приверженности дальнейшему углублению стратегического партнерства между нашими странами. Для нас Казахстан – близкий сосед и стратегический партнер. Нас радует положительная динамика по всем направлениям сотрудничества», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Казахстана выразил благодарность главе государства за приглашение в Узбекистан и уверенность в том, что переговоры пройдут плодотворно.

«Я полностью согласен с вашей оценкой качества и практического содержания сотрудничества между нашими странами. Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, и Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вывели межгосударственные отношения на совершенно новый уровень. Считаю своей задачей сохранить эти темпы. В Казахстане очень высокая потребность в сотрудничестве с братским Узбекистаном», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

На встрече обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы и добрососедства, сотрудничества в области торговли, транспорта, промышленной кооперации, туризма и других сферах, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны рассмотрели также вопросы укрепления мира и безопасности в регионе, содействия урегулированию ситуации в Афганистане.