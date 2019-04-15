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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США представила законопроект, направленный на улучшение торговых отношений с Монголией

CA-NEWS (MNG) -  11 апреля члены палаты представителей США представили в конгресс законопроект The Mongolia Third Neighbor Trade Act, направленный на углубление торговых отношений США и Монголии, передает khadlan.mn.

Монголия производит почти половину мировой нормы сырого кашемира, около 60-70% продукта экспортируется в Китай, а Соединенные Штаты, в свою очередь, закупают почти всю свою кашемировую продукцию из Китая.

Законопроект разрешит беспошлинный ввоз монгольского кашемира в США для вещей, которые не конкурируют напрямую с продукцией страны.

В случае одобрения законопроекта, текстильные изделия и одежда Монголии будут беспошлинно поставляться на американский рынок.

Предполагается, что этот простой закон создаст более 40 000 рабочих мест, главным образом для женщин, которые составляют девяносто процентов швейной промышленности в Монголии.

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