В Узбекистан доставлен четвертый по счету Boeing 787−8 Dreamliner

CA-NEWS (UZ) - В авиапарк Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways («Узбекистон Хаво Йуллари») 13 апреля доставлен четвертый самолет Boeing 787-8 Dreamliner.

Как сообщается на сайте авиакомпании, самолет был приобретен в рамках инвестиционного проекта по обновлению и расширению парка воздушных судов НАК современной авиационной техникой для обеспечения конкурентоспособности и безопасности полетов.

Авиалайнер рассчитан на перевозку 246 пассажиров, 24 – в бизнес-классе и 222 – в эконом-классе.

Как говорится в сообщении пресс-службы Uzbekistan Airways, в 2020 году НАК в своем авиапарке будет иметь шесть авиалайнеров данного типа и станет ведущим эксплуатантом таких воздушных судов в СНГ.

Напомним, что в 2016 году Национальная авиакомпания Узбекистана заказала четыре самолета Dreamliner, который в то время считался одним из самых дорогостоящих (стоимость самолета в 2018 году составляла 239 миллионов долларов США – Ред.) авиалайнеров в мире.

В прошлом году осведомленные источники «Озодлика» сообщали о поломке двух самолетов Boeing-787 Dreamliner. Но в Национальной авиакомпании Узбекистона сразу опровергли эту информацию. В официальном заявлении пресс-службы НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» говорилось, что два самолета Boeing-787 Dreamliner были направлены на плановое обслуживание и модификацию, которые в регулярном порядке проходят все воздушные суда авиакомпании.