Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление по итогам встречи (фото)

CA-NEWS (KZ) - По итогам встречи в узком составе президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали совместное заявление, сообщает Акорда.

«Полагаю, моя задача состоит в том, чтобы сохранить преемственность и высокую динамику наших отношений. Со своей стороны, я сделаю все возможное, чтобы казахстанско-узбекское сотрудничество развивалось без каких-либо препятствий, по восходящей линии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев также поблагодарил Мирзиёева за возможность проведения Года Казахстана в Узбекистане.

Президенты, подтвердив неизменную приверженность принципам и обязательствам, заложенным в Договоре о вечной дружбе между странами от 31 октября 1998 года и Договоре о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Узбекистаном от 14 июня 2013 года, заявляют о нижеследующем:

Главы государств обязались обеспечивать дальнейший рост объема двусторонней торговли до 5 млрд долларов к концу 2020 года, диверсификации ее структуры, а также развитие новых долгосрочных форм экономической кооперации и инвестиционного сотрудничества, включая межрегиональное взаимодействие.

Стороны подчеркнули общие позиции при оценке складывающейся ситуации в регионе и мире в целом, и высказались за принятие совместных мер, направленных на упреждение и противодействие современным вызовам и угрозам безопасности в регионе, прежде всего в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью, нелегальной миграцией и другими проблемами как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур.

Президенты Казахстана и Узбекистана подтвердили приверженность возрождению экономики Исламской Республики Афганистан (ИРА) и выступают за необходимость развития долгосрочного добрососедского сотрудничества с Афганистаном, в том числе путем реализации крупных проектов в сферах транспортных коммуникаций, образования и здравоохранения.

Президент Казахстана выразил поддержку проведению в 2020 году в Ташкенте второго Саммита Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Стороны, высоко оценив итоги состоявшегося в сентябре 2017 года в Астане первого Саммита ОИС по науке и технологиям, договорились продолжить реализацию его итогов и решений в рамках второго Саммита ОИС.

Главы государств заявили о намерении способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в оборонной и военно-технической сфере, а также в области космических исследований и разработок.

Руководители двух государств подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации сотрудничества в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА), путем расширения взаимодействия стран региона с международными организациями, финансовыми и экологическими институтами по реализации конкретных программ и проектов в бассейне Аральского моря.

Главы государств приветствовали успешный ход процесса демаркации казахстанско-узбекской государственной границы, а также обеспечения эффективного функционирования пунктов пропуска, что послужило значительному улучшению условий жизни населения приграничных территорий двух стран, оживлению трансграничных экономических связей и гуманитарных обменов, активизации взаимных поездок граждан.