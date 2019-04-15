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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане затопило ещё один город
Предыстория: Ашхабад затопило после проливных дождей (видео)

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане затопило ещё один город Туркменбаши (Красноводск). Уровень воды поднялся настолько, что машины плывут по дорогам, сообщает 14 апреля Turkmenyurt.

Многие жилые и промышленные строения города Туркменбаши (в сторону Балканабада), находятся на уровне, гораздо ниже чем железнодорожный вокзал. В их числе и построенный совсем недавно морской порт и городок Уфра. Они находятся как минимум на 8-10 метров ниже уровня вокзала. С другой стороны города на большой низине, на берегу залива находится нефтеперерабатывающий завод.

Ранее сообщалось, что 13 апреля в Ашхабаде прошли проливные дожди, которые затопили многие районы столицы.

Видео с социальных сетей: Ашхабад

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