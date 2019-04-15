В Туркменистане затопило ещё один город

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане затопило ещё один город Туркменбаши (Красноводск). Уровень воды поднялся настолько, что машины плывут по дорогам, сообщает 14 апреля Turkmenyurt.

Многие жилые и промышленные строения города Туркменбаши (в сторону Балканабада), находятся на уровне, гораздо ниже чем железнодорожный вокзал. В их числе и построенный совсем недавно морской порт и городок Уфра. Они находятся как минимум на 8-10 метров ниже уровня вокзала. С другой стороны города на большой низине, на берегу залива находится нефтеперерабатывающий завод.

Ранее сообщалось, что 13 апреля в Ашхабаде прошли проливные дожди, которые затопили многие районы столицы.

Видео с социальных сетей: Ашхабад