СП Hyundai Motor Uz Namangan выпустит первый автомобиль в сентябре этого года

CA-NEWS (UZ) - В администрации Наманганской области президенту компании "Evergreen Motors" Ким Чан Кеону вручено свидетельство о государственной регистрации совместного предприятия "HYUNDAI MOTOR UZ NAMANGAN" , сообщает агентство УзА.

Строительство совместного предприятия, специализирующегося на производстве коммерческих автомобилей, началось в Туракурганском районе Наманганской области в сотрудничестве с компаниями из Южной Кореи Hyundai Motor, Evergreen Motors и Posco-Daewoo Corporation.

Первый автомобиль компании будет выпущен с конвейера в сентябре 2019 года. Сначала будет выпущено 400 небольших грузовиков, микроавтобусов и автобусов. Эта цифра будет поэтапно доведена до 2500 единиц. На основании программы локализации здесь будет производиться 50% запасных частей. Первоначально будет создано 150 рабочих мест. А после выхода завода на полную мощность планируется создание более 1000 рабочих мест.