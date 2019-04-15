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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе спасатели сняли пьяного мужчину, залезшего на электрический столб

CA-NEWS (TJ) -  В Душанбе житель района Рудаки в нетрезвом состоянии залез на столб электропередач. Он был снят спасателями отряда быстрого реагирования КЧС (комитет по чрезвычайным ситуациям), передает 15 апреля Авеста.

Об инциденте спасателям сообщили жильцы дома, находящегося рядом с линией электропередач. На место выехал отряд спасателей, а также сотрудники милиции. Спасатели поставили лестницу и сняли мужчину со столба.

Мотивы его поступка выясняют сотрудники правоохранительного органа, сообщила Умеда Юсуфи, пресс-секретарь КЧС.

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