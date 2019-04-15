В Душанбе спасатели сняли пьяного мужчину, залезшего на электрический столб

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе житель района Рудаки в нетрезвом состоянии залез на столб электропередач. Он был снят спасателями отряда быстрого реагирования КЧС (комитет по чрезвычайным ситуациям), передает 15 апреля Авеста.

Об инциденте спасателям сообщили жильцы дома, находящегося рядом с линией электропередач. На место выехал отряд спасателей, а также сотрудники милиции. Спасатели поставили лестницу и сняли мужчину со столба.

Мотивы его поступка выясняют сотрудники правоохранительного органа, сообщила Умеда Юсуфи, пресс-секретарь КЧС.