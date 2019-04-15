Cotton Сampaign и 313 крупных брендов США продолжают бойкот узбекского хлопка

CA-NEWS (UZ) - США вычеркнули хлопок Узбекистана из «черного списка», но Cotton Сampaign и 313 крупных американских брендов продолжают бойкот, передает spot.uz.



Сейчас важно усилить информационную кампанию для прекращения «бойкота» узбекского хлопка, сообщил Кевин Кассиди, директор Вашингтонского офиса Международной организации труда. Об этом стало известно в аналитической передаче «Тахлилнома» телеканала «Узбекистан 24».

«Узбекистан преодолел этап трудностей, связанных с искоренением принудительного труда, и следующий этап — достижение устойчивого экономического развития», — цитирует телеканал Кассиди.

По его словам, теперь необходимо сместить фокус обсуждений от проблемы принудительного труда к вопросам расширения торгово-инвестиционных связей и обеспечения трудоустройства граждан Узбекистан.

Кассиди считает, что в условиях масштабных процессов приватизации в Узбекистане расширение вовлечения самих американских компаний позволит еще более подтвердить несостоятельность «хлопкового бойкота» международной коалиции Cotton Сampaign.

«В этой связи важна проактивная информационная кампания и широкое доведение до международного бизнес-сообщества проводимых в Узбекистане мер по полному прекращению принудительного труда», — цитирует Кассиди телеканал.

США сняли многолетний запрет на покупку хлопка Узбекистана в конце марта. Это позволяет любым государственным учреждениям США осуществлять закупки узбекского хлопка без требования ее сертификации (о том, что товар произведен без использования детского и принудительного труда).

Также, по мнению представителей Департамента труда США, вывод узбекского хлопка из указанного перечня предоставит возможность частным американским компаниям вступать в деловые связи с поставщиками из Узбекистана без опасения дискредитации своей деловой репутации.

Но узбекский хлопок продолжает оставаться в другом «черном списке», который составляет международная коалиция Cotton Campaign, которые сообщили, что еще рано отменять бойкот, потому что принудительный труд в Узбекистане все еще есть.

Существует список конкретных брендов, которые согласились бойкотировать и исключить узбекский хлопок из своих цепочек поставок (речь идет о любом продукте, где задействован хлопок). Этот список постоянно расширяется — если в январе там было 310 компаний, то сейчас уже 313.

Среди тех, кто бойкотирует хлопок Узбекистана, такие бренды, как Adidas, Amazon, Burberry, Disney, Forever 21, Gap, Gucci, Ikea, Lacoste, Nike, Puma, Uniqlo, Zara и многие другие.