Вплоть до лишения родительских прав, - МОН Казахстана о наказании за пропуски занятий в школах

CA-NEWS (KZ) - В министерстве образования и науки Казахстана рассказали, чем может грозить большое количество «прогулов» казахстанскими школьниками без уважительной причины для их родителей, передает МИА «Казинформ».

«В Законе «Об образовании» говорится, что каждый родитель отвечает за получение образования своими детьми. Поэтому, если ребенок не посещает школу некоторое количество дней, то мы рассматриваем его сначала на комиссии по делам несовершеннолетних, далее в прокуратуре и в суде. Суд рассматривает и накладывает ответственность в административных штрафах - от 3 МРП и выше. Поэтому, количество таких детей у нас всегда на контроле. Родители отвечают по закону, вплоть до лишения родительских прав», - сказала вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.