РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вплоть до лишения родительских прав, - МОН Казахстана о наказании за пропуски занятий в школах

CA-NEWS (KZ) -  В министерстве образования и науки Казахстана рассказали, чем может грозить большое количество «прогулов» казахстанскими школьниками без уважительной причины для их родителей, передает МИА «Казинформ».

«В Законе «Об образовании» говорится, что каждый родитель отвечает за получение образования своими детьми. Поэтому, если ребенок не посещает школу некоторое количество дней, то мы рассматриваем его сначала на комиссии по делам несовершеннолетних, далее в прокуратуре и в суде. Суд рассматривает и накладывает ответственность в административных штрафах - от 3 МРП и выше. Поэтому, количество таких детей у нас всегда на контроле. Родители отвечают по закону, вплоть до лишения родительских прав», - сказала вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.


print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане при участии ВБ будет произведена реструктуризация заработной платы и системы надбавок в госсекторе
  • В Таджикистане прошел "Тотальный диктант"
  • День гибели динозавров. Американский палеонтолог обнаружил свидетельства важнейшего для истории жизни на Земле события, - The New Yorker
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×