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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Узбекистан подписали ряд двухсторонних документов
Предыстория: Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление по итогам встречи

CA-NEWS (KZ) -  В ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан подписан ряд двухсторонних документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, подписаны следующие документы:

- Совместное заявление Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Президента РУ Шавката Мирзиёева;

- Соглашение между Правительством РК и Правительством РУ о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов;

- Соглашение между Правительством РК и Правительством РУ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией;

- Соглашение в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами РК и РУ, в рамках Соглашения между правительствами об избежание двойного налогообложения доходов и имущества;

- Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел РК и РУ на 2019-2020 годы;

20190415151651

- Соглашение между Министерством обороны РК и Министерством обороны РУ о сотрудничестве в области противовоздушной обороны;

- Соглашение между Министерством обороны РК и Министерством обороны РУ об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах;

20190415145207

- Меморандум о взаимоотношении между Министерством национальной экономики РК и Министерством инвестиций и внешней торговли РУ по вопросу создания Международного Центра Торгово-Экономического Сотрудничества «Центральная Азия»;

20190415151802

- Меморандум о сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития РК и Комитетом по делам религий при Кабинете министров РУ.

Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели встречу в президентской резиденции «Куксарой» в Ташкенте.

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