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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Таджикистана восстановили налоговые льготы для мукомольных предприятий

CA-NEWS (TJ) -  Сегодня, 15 апреля в Таджикистане нижняя палата парламента поддержала правительственный проект поправок в государственный бюджет на 2019 год. Поправки предполагают установить НДС на поставку пшеницы для перерабатывающих предприятий по ставке 10%, сообщает Asia-Plus.

По этой же ставке предлагается взимать этот налог при продаже производимой мукомольными предприятиями продукции.

До 1 января этого года действовала 10%-я льготная ставка НДС на ввоз пшеницы, её поставку на перерабатывающие предприятия, а также продажу продукции, произведенной мукомольными предприятиями.

Однако в бюджете на 2019 год в льготном списке оставили только импорт пшеницы. Ставка НДС на поставку пшеницы на перерабатывающие предприятия и на продажу конечной продукции была установлена на уровне 18%.

После упразднения льгот на производство и продажу муки ее стоимость в республике в течение двух первых месяцев выросла почти на 6%.

В Национальном банке республики, который, в частности, занимается предотвращением инфляционных процессов в стране, обосновывали повышение стоимости муки влиянием внешних и внутренних факторов, в том числе, ростом стоимости пшеницы в странах-экспортерах. Также отмечали, что в прошлом году в Таджикистане по сравнению с 2017 годом сократилось производство пшеницы на 14,6%. Кроме того, по мнению аналитиков НБТ, на рост стоимости муки повлияло повышение ставки НДС (с 10 до 18%).

Депутаты нижней палаты парламента на прошлой неделе в ходе заседания палаты обратились к главе госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фарруху Хамрализода с просьбой от мукомолов страны по поводу восстановления налоговых льгот на поставку зерна и продажу произведенной ими продукции.

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