Назарбаев принял генерального прокурора Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В ходе встречи с генеральным прокурором Казахстана Гизатом Нурдаулетовым Н.Назарбаев был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о проводимой работе по защите прав граждан в социально-экономической сфере, передает Акорда.



Генеральный прокурор доложил Н.Назарбаеву о результатах гуманизации уголовного законодательства страны и улучшении позиции Казахстана в мировом рейтинге тюремного населения.

Кроме того, в ходе встречи было уделено внимание проводимой работе генеральной прокуратуры и Ппвительства по защите прав граждан в решении трудовых споров и разногласий. Так, по информации Г.Нурдаулетова, в прошлом году в результате совместных усилий была погашена задолженность по заработной плате на сумму 2,4 млрд тенге.

По итогам встречи. Назарбаев указал на важность обеспечения соответствующего контроля над процессом снижения проверок в сфере малого и среднего бизнеса.