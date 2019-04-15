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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев принял генерального прокурора Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  В ходе встречи с генеральным прокурором Казахстана Гизатом Нурдаулетовым Н.Назарбаев был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о проводимой работе по защите прав граждан в социально-экономической сфере, передает Акорда.

Генеральный прокурор доложил Н.Назарбаеву о результатах гуманизации уголовного законодательства страны и улучшении позиции Казахстана в мировом рейтинге тюремного населения.

Кроме того, в ходе встречи было уделено внимание проводимой работе генеральной прокуратуры и Ппвительства по защите прав граждан в решении трудовых споров и разногласий. Так, по информации Г.Нурдаулетова, в прошлом году в результате совместных усилий была погашена задолженность по заработной плате на сумму 2,4 млрд тенге.

По итогам встречи. Назарбаев указал на важность обеспечения соответствующего контроля над процессом снижения проверок в сфере малого и среднего бизнеса.

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