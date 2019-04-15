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  15 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана подписал поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев подписал два закона: "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" и "О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы", сообщает 15 апреля Акорда.

Президент также поблагодарил правительство за разработку, а депутатов парламента за оперативное рассмотрение и принятие этих поправок.

Благодаря принятым поправкам более 1 миллиона низкооплачиваемыx работников бюджетной сферы, непосредственно работающих на сельском, районном, областном уровнях, уже с 1 июня 2019 года смогут получить повышенные заработные платы.

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