Президент Казахстана подписал поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев подписал два закона: "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" и "О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы", сообщает 15 апреля Акорда.

Подписал закон «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы». Благодарю Правительство за разработку, а депутатов Парламента за оперативное рассмотрение и принятие этих важных поправок. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 15 апреля 2019 г.

Президент также поблагодарил правительство за разработку, а депутатов парламента за оперативное рассмотрение и принятие этих поправок.

Благодаря принятым поправкам более 1 миллиона низкооплачиваемыx работников бюджетной сферы, непосредственно работающих на сельском, районном, областном уровнях, уже с 1 июня 2019 года смогут получить повышенные заработные платы.