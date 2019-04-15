В Казахстане туристы возмутились платным входом на территорию музея-заповедника "Тамгалы тас"

CA-NEWS (KZ) - Жители Алматинской области возмутились платным входом на территорию урочища "Тамгалы тас". В редакцию Zakon.kz обратился мужчина, с вопросом, кому и за что платятся деньги за вход на территорию музея-заповедника "Тамгалы тас", сообщает 15 апреля издание.

«23 марта 2019 года ездили с семьей в урочище "Тамгалы Тас". Возмутил факт того, что с нас незаконно пытались взять по 200 тенге с человека за проход/проезд через, как выразилась девушка Наталья, собирающая плату, частную территорию, что, мол, компания в которой она работает (ТОО "Эксим Коммерс Групп") взяла в долгосрочную аренду эту территорию», - сказал Роман Самарский.

На многочисленные возмущения девушка Наталья показала постановление акимата города Капшагай от 30 мая 2016 года, где говорится, что территория передана во временное возмездное долгосрочное пользование ТОО "Exim Commerce Group".

Но 2 сентября 2016 года после проверки прокуратурой Алматинской области платный въезд на территорию урочища "Тамгалы тас" был отменен.

В ходе выяснения всех обстоятельств стало известно, что на момент посещения Романом Самарским урочища, а именно 23 марта 2019 года, ТОО "Эксим Коммерс Групп" вообще не имела права находиться на территории заповедника, так как с 2018 года земля была передана музею.

Заместитель директора РГКП "Государственный историко-культурный и природный заповедник музей "Тамгалы тас" Алмас Сарбасов сообщил, что они получили государственный акт на музей "Тамгалы тас" в 2018 году 20 августа, и что до них на этой территории находились другие компании, в том числе и "Эксим коммерс групп.

В таком случае, как тогда некая Наталья из ТОО "Эксим Коммерс Групп" могла брать оплату и почему работники музея не проследили, кто же все-таки находится на территории заповедника.

«У нас штат небольшой, поэтому отправлять людей, которые бы следили за порядком на территории музея – не было возможности. Мы никого не отправляли. С конца марта мы уже стали сами там дежурить. Мы видели человека, который брал за проход деньги, но мы ему показали акт на землю, что это государственная территория, а не частная. Затем они уехали. А девушка, которая брала за проход 200 тенге 23 марта – мы ее не знаем, мы сами в шоке, кто это», - отметил Алмас Сарбасов.

В любом случае, за вход платить придется, но не 200 тенге, а 500 тенге, и это уже официально.

Несмотря на то, что владельцы установлены и плата фиксированная, сама территория и условия оставляют желать лучшего. По словам Сарбасова, эти деньги идут на благоустройство территории и на нужды музея, отмечает издание.