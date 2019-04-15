Монгольский певец стал победителем конкурса “Asian Top Singer”

CA-NEWS (MNG) - Монгольский певец Г.Мөнхбаяр (сценический псевдоним — Becky) был выбран в качестве лучшего певца Азии (“Asian Top Singer”) на фестивале "LBMA Star Awards", который прошел в Сеуле в Корее 8-15 апреля, сообщает 15 апреля khadlan.mn.

В фестивале приняли участие более 60 представителей из 15 азиатских стран.

Певец получил награду, исполнив саундтрек «Never Enough» из фильма «Greatest Showman» («Величайший шоумен»).

Ранее награду получали такие звезды K-Pop, как участники поп-групп T-ARA, G.O.D и The One.