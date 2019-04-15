В Ташкенте прошла официальная церемония открытия года Казахстана в Узбекистане с участием двух президентов

CA-NEWS (KZ) - Год Казахстана в Узбекистане объявили открытым 15 апреля, сообщает сайт Акорды.

Перед началом церемонии открытия главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрели выставку "Наследие Великой Степи".

Выступая на торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане, Токаев поблагодарил Мирзиёева и узбекский народ за тёплый прием и гостеприимство.

"Хотел бы высказать слова признательности за масштабные меры, предусмотренные постановлением президента Шавката Миромоновича Мирзиёева «О широком изучении и пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отдельно остановился на принимаемых мерах по поддержке узбекской диаспоры в Казахстане.

"Мы делаем всё для того, чтобы узбеки, постоянно проживающие в нашей стране, могли бы в полной мере удовлетворить свои духовные, социальные запросы. В Казахстане действуют десятки узбекских этнокультурных центров, открытых практически во всех регионах. Узбекский язык представлен в Казахстане в медийной сфере, системе образования, культурной жизни. Пользуются успехом у зрительской аудитории два узбекских театра", – рассказал президент Казахстана.

Торжественная церемония завершилась гала-концертом с участием признанных мэтров и известных деятелей искусства Казахстана Алибека Днишева, Айман Мусаходжаевой, Майры Мұхамедқызы, Медета Чотабаева, Нурлана Бекмухамбетова, Димаша Кудайбергена, Марии Мудряк и других мастеров сцены и творческих коллективов.

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Узбекским зрителям также были представлены фрагмент из оперы М.Тулебаева «Біржан-Сара», хореографические композиции в исполнении театра «Astana Ballet», Государственного ансамбля танца РК «Салтанат», Государственного республиканского академического уйгурского театра музыкальной комедии им. К. Кужамьярова и Государственного республиканского академического корейского театра музыкальной комедии.