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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В соборе Парижской Богоматери начался сильный пожар

CA-NEWS (CA) -  Крупный пожар начался в соборе Нотр-Дам в центре Парижа, сообщает пожарный департамент французской столицы. Из собора эвакуированы все прихожане, передает Би-би-си.

Фотографии и видеозаписи пылающего собора появляются в СМИ и соцсетях.

По словам представителя собора, пожар начался около 18:50 по местному времени (19:50 по Москве), сообщает издание Liberation.

По данным агентства Франс Пресс, пожарные говорят, что пожар "потенциально связан" с реставрационными работами.

Мэр Парижа Анн Идальго в своем "Твиттере" назвала инцидент "ужасающим" и призвала находящихся в районе пожара людей соблюдать меры безопасности и не заходить за ограждения, выставленные пожарными.

В прошлом году католическая церковь Франции начала сбор средств на реставрацию собора.

Собор парижской богоматери был построен в XII-XIV веках и сегодня является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Европы.

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