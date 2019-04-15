В соборе Парижской Богоматери начался сильный пожар

- Азия и мир, происшествия
- 23:52, 15 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - Крупный пожар начался в соборе Нотр-Дам в центре Парижа, сообщает пожарный департамент французской столицы. Из собора эвакуированы все прихожане, передает Би-би-си.
Фотографии и видеозаписи пылающего собора появляются в СМИ и соцсетях.
C'est terrible. Des gens pleurent autour de moi. pic.twitter.com/QnUpJzjk1N— Barnabé (@barnabelouche) 15 апреля 2019 г.
По словам представителя собора, пожар начался около 18:50 по местному времени (19:50 по Москве), сообщает издание Liberation.
По данным агентства Франс Пресс, пожарные говорят, что пожар "потенциально связан" с реставрационными работами.
Мэр Парижа Анн Идальго в своем "Твиттере" назвала инцидент "ужасающим" и призвала находящихся в районе пожара людей соблюдать меры безопасности и не заходить за ограждения, выставленные пожарными.
В прошлом году католическая церковь Франции начала сбор средств на реставрацию собора.
Собор парижской богоматери был построен в XII-XIV веках и сегодня является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Европы.