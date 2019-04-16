В этом году выявлено уже более 112 тысяч случаев заражения корью по всему миру

CA-NEWS (CA) - Только с начала 2019 года было зарегистрировано более 112 тысяч случаев заражения корью – на 300 процентов больше, чем за этот же период в прошлом году. Это заболевание вызывает серьезные осложнения, например, пневмонию и энцефалит, и даже может привести к гибели, говорится на официальном сайте ООН.

При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что реальные масштабы вспышки кори могут быть гораздо больше. Они предполагают, что в среднем регистрируется лишь один из 10-ти случаев кори, хотя ситуация разнится от региона к региону.

По предварительным данным, в 2019 году корь была выявлена в 170 странах. В целом в этом году зарегистрировано на 300 процентов больше случаев этого заболевания, чем за этот же период в прошлом году. Наибольший рост - на 700 процентов - наблюдается в Африке и наименьший - на 40 процентов - в Юго-Восточной Азии. В 2019 году корью заболели 112 163 человека. За этот же период в прошлом году заразилось чуть больше 28 тысяч человек.

Эксперты ВОЗ отмечают, что корь распространяется во всех регионах мира - о вспышке заболевания сообщают из Грузии, Демократической Республики Конго, Казахстана, Кыргызстана, Мадагаскара, Мьянмы, Судана, Таиланда, Филиппин, Украины и Эфиопии. В последние месяцы случаи кори были выявлены в странах даже с высоким уровнем вакцинации, в том числе в США, Израиле, Таиланде и Тунисе.

Напомним, что в 2018 году корью заразилось почти 83 тысячи человек в 47 из 53 стран европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 72 человека умерли. Более 60 процентов всех заболеваний корью в регионе приходится на Украину.

Корь – крайне заразная тяжелая болезнь вирусного происхождения, которая распространяется через непосредственный контакт и по воздуху. Она является одной из основных причин смерти детей младшего возраста. Ее можно предотвратить, используя две дозы надежной, эффективной и доступной по цене вакцины. В последние годы во многих странах мира уровень охвата детей вакцинацией от кори заметно снизился. Эксперты уверены, что именно эта тенденция привела к новым вспышкам заболеваний.