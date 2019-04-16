В Ташкенте опровергли опровержение о массовом увольнении налоговиков

CA-NEWS (UZ) - Новый начальник Шайхантахурской районной налоговой инспекции, согласно приказу № 53 от 5 апреля, расторг трудовые контракты со 128 работниками. Данный приказ оказался в распоряжении журналистов.

Бывшие сотрудники Шайхантахурской налоговой инспекции, 15 апреля на условиях анонимности рассказали, что их заставили подписать заявления об увольнения под сильным давлением и они были уволены без какой-либо компенсации в нарушение Трудового кодекса в массовом порядке, одним приказом.

Ранее, в своём заявлении, опубликованном 6 апреля, Государственный налоговый комитет опроверг информацию о массовом увольнении сотрудников налоговой инспекции Шайхонтахурского района.

Увольнение сотрудников Государственной налоговой инспекции Шайхантахурского района г. Ташкента было исполнено на следующий день после специального заседания президента Шавката Мирзиёева по налоговым поступлениям. Глава государства подверг резкой критике работу налоговиков из-за низких поступлений в госбюджет.

По словам одного из сотрудников налоговой инспекции Шайхантахурского района, проработавшего там много лет, 5 апреля текущего года заместитель председателя Государственного налогового комитета Олимжон Файзибаев встретился с налоговиками и объявил, что их увольняют.

По словам собеседника, 128 из 133 сотрудников районной инспекции были уволены одним приказом.

О массовом увольнении сотрудников Шайхантахурской государственной налоговой инспекции города Ташкента сообщалось 6 апреля.

В пресс-службе Государственного налогового комитета, которая опровергла эту новость в тот же день, сообщили, что «был уволен только начальник Шайхантахурской районной налоговой инспекции, и никаких распоряжений об увольнении других работников принято не было».