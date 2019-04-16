Избиение еще одного узбекского школьника учителем засняли на видео

CA-NEWS (UZ) - В распоряжении журналистов оказалась еще одна видеозапись, на которой учительница алгебры и геометрии 141-й школы в Ташкенте избивает девятиклассника. Учительница заявила, что применила физическую силу из-за оскорблений ученика.

Ударившая школьника учительница уволилась по собственному желанию.

На видео длительностью 15 секунд, запечатлены сидящие в классе ученики, а также учительница, избивающая одного из учеников, сидящего на задней парте.

«Что ты сказал? Говори, что ты сказал?», – говорит учительница ученику и наносит ему пощечину. В это время подросток пытается скрутить ей руки и кричит в ответ: «Уберите от меня руки!» Затем женщина силой дергает его и валит на парту. После чего слышится сильный грохот, сидевший рядом с мальчиком одноклассник встает с места и отходит в сторону, женщина берет в руки какой-то предмет. На этом месте видео заканчивается.

Избиение подростка учительницей произошло 11 апреля в 141-й школе в Шайхантахурском районе города Ташкента.

По словам источников, избитый учительницей подросток учится в 9-м классе, а запечатленная на видео женщина является учительницей алгебры и геометрии Бибидоной Мирзаевой.

Бибидона Мирзаева, имеющая 22-летний стаж работы в школе, призналась, что на видео действительно снята она.

Женщина сказала, что была вынуждена применить физическую силу в отношении ученика, так как он баловался на уроке и оскорбил ее.

– Я работаю в школе долгие годы, и за все это время у меня никогда не было конфликтов с учениками. На первом уроке у нас была контрольная по алгебре, на втором – геометрия. В классе было 27 учеников, все они писали контрольную, кроме одного. Я не смогла ничего объяснить этому мальчику. Он отказался писать контрольную. Его рука была загипсована, но он мог писать. Но он сидел и мешал другим детям писать контрольную. Когда я спросила его: «Какое я дала тебе задание?», он ответил мне: «А вам какое дело». Тогда я сказала ему, что его родители дали ему плохое воспитание. В ответ он сказал мне: «Пошла ты...». То есть, он в очень грубой форме оскорбил меня. Поэтому я встряхнула его как следует, – говорит учительница Бибидона Мирзаева.

Вечером 15 апреля Бибидона Мирзаева уволилась по собственному желанию.

Напомним, что месяц назад Министерство народного образования Узбекистана сообщило, что начало реализацию пилотного проекта по предотвращению насилия в общеобразовательных школах.

В ходе проекта специалисты научатся выявлять признаки эмоциональной изоляции и депрессии у детей, предоставлять общую помощь в управлении стрессом и агрессией, а также содействовать школьному педагогическому составу в борьбе с синдромом профессионального «выгорания».

Проект будет реализован в 2019-2020 годах и будет направлен на адаптацию учебных материалов по предотвращении насилия под узбекский контекст и законодательства. Ожидается, что в проекте примут участие эксперты из Европы.