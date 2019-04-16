Монголия поставила цель увеличить свои валютные резервы до $4 млрд

CA-NEWS (MNG) - Валютные резервы Монголии выросли до $3,7 млрд в конце марта. Эта сумма увеличилась на $200 млн с конца 2018 года, сказал глава департамента управления резервами и финансовых рынков банка Монголии Э.Атарбаатар. Центральный банк поставил цель увеличить свои валютные резервы до $4 млрд в ближайшем будущем, передает khadlan.mn.

Увеличение было обусловлено несколькими факторами, включая внедрение трехлетнего механизма расширенного финансирования (EFF) международного валютного фонда (МВФ) в Монголии и повышение цен на сырьевые товары на мировом рынке.

Трехлетняя программа МВФ, утвержденная в мае 2017 года, направлена на стабилизацию экономики и создание основы для более устойчивого и всестороннего роста. С момента запуска программы валютные резервы Монголии выросли более чем вдвое.