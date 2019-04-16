В Рогунской ГЭС после ремонта началось заполнение водохранилища

CA-NEWS (TJ) - Дирекция Рогунской ГЭС подтвердила сообщение о начале заполнения водохранилище. Неделю назад стало известно, что в водохранилище Рогунской ГЭС спущена вода для проведения профилактических ремонтных работ на плотине и проверки работы первого гидроузла.

«Ремонтные работы завершены. После того, как водохранилище будет заполнено до отметки 60 метров, первый агрегат гидроузла будет снова запущен», сообщил источник в дирекции Рогунской ГЭС. Ранее сообщалось, что ремонтные работы, по плану, будут проходить до 31 марта.

Представители компании «Salini Impregilo», генерального подрядчика строительства Рогунской ГЭС, 15 апреля сообщили, что ремонтные работы на правом берегу водохранилища полностью завершились, и инженер компании дал добро на заполнение водоема.

Представители ОАО «Рогунская ГЭС» сообщили 6 апреля на условиях анонимности, что вода спущена в целях проведения ремонтных работ на плотине. Хотя другие источники связывали спуск воды с утечкой воды в плотине водохранилища. Однако специалисты опровергли эту информацию. «При возведении плотины наблюдается фильтрация воды из водохранилища. Это естественный процесс и нет поводов для беспокойства», - заверил источник.

Тем не менее, большинство пользователей соцсетей связывали отключения электричества на юге страны с «форс-мажором» на Рогунской ГЭС.

Бахром Сироджев, экс-глава энергохолдинга «Барки точик», сказал, что первый агрегат Рогунской ГЭС мощностью 115 мегаватт позволял улучшить обеспечение населения страны в электроэнергии. «Приостановка его работы, конечно же, не прошла бесследно для энергетической системы республики», - сказал Сироджев.

Официальный запуск гидроагрегата №6 Рогунской ГЭС состоялся 16 ноября прошлого года. Отмечалось, что гидроагрегат будет работать временно: он рассчитан на мощность до 390 МВт, а со временем его заменят на механизм мощностью в 600 МВт.

На прошлой неделе Таджикистан попросил помощи Всемирного банка в привлечении иностранных инвестиций для достройки Рогунской ГЭС.