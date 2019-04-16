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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В МВД Узбекистана прокомментировали досрочное освобождение заключённого, убившего своего однокурсника

CA-NEWS (UZ) -  Признанный виновным в убийстве студента Ташкентского медколледжа Джасура Ибрагимова Исломбек Туляганов освобожден из тюрьмы, так как он во время отбывания срока наказания не нарушал и добросовестно относился к труду, говорится в заявлении Главного управления исполнения наказаний Узбекистана.

Сообщается, что Исломбек Туляганов в настоящее время отбывает наказание под надзором Службы пробации Мирзо-Улугбекского района города Ташкента.

В заявлении отмечается, что согласно Уголовного кодекса Узбекистана, в отношении осужденных, к лишению свободы, отбывших определенную часть срока наказания, назначенного судом, может быть применен гуманный акт в виде замены наказания более мягким.

«В соответствии с п.«б» ч.3 ст.90 УК РУз после фактического отбытия Тулагановым И. одной четверти срока наказания, 20 декабря 2018 года суд по уголовным делам г. Навои определил ему замену, неотбытой части наказания в виде лишения свободы, на наказание в виде исправительных работ с 20% отчислением из заработной платы в доход государства», – говорится в заявлении МВД.

Напомним, что 30 октября 2017 года Мирабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента признал студента медколледжа Исломбека Туляганова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 104 («Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека»)УК Узбекистана и приговорил его к шести годам заключения в колонии общего режима. Касационная инстанция Ташентского городского суда по уголовным делам оставила в силе приговор суда первой инстанции.

Напомним, что 18-летний учащийся столичного медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского Джасур Ибрагимов был жестоко избит однокурсниками 3 мая 2017 года. В ходе драки он получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й городской больнице.

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