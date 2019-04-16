За последние четверть века второй уроженец Узбекистана стал «вором в законе»

Воры в законе - Ахтам Самаркандский¸ Равшан Золотой и Лоту Гули

CA-NEWS (UZ) - В районе Фатих в Стамбуле 12 апреля гражданину Узбекистана Ахтаму Якубову про прозвищу Ахтам Самаркандский на закрытой встрече с участием десятков «высокопоставленных» представителей преступного сообщества было присвоено звание «вор в законе».

Ахтам Самаркандский - второй уроженец Узбекистана, которому спустя 22 года после Бахтиера Кудратиллаева, известного, как Бахти Ташкентский, было присвоено звание «вора в законе», передает centralasian.org.

Два независимых источника, которые знакомы с подробностями встречи - криминальный авторитет, имеющий непосредственное отношение к "сходке", и российский бизнесмен, близкий к преступному сообществу, сообщили, что участники встречи единодушно признали представителя Самарканда «вором в законе».

42-летний Ахтам Якубов провел около 17 лет в тюрьме в Объединенных Арабских Эмиратах.

Собеседник, осведомленный о встрече в Стамбуле, сказал, что на ней присутствовали 15 преступных лидеров, "воров в законе" из различных республик бывшего Советского Союза, и десятки других принимали в ней участие через сотовые телефоны.

"Сходка" проходила по инициативе "вора в законе" из грузинского города Кутаиси 64-летнего Темури Немсицверидзе (по прозвищу Црипа), встречей руководил 58-летний "вор в законе" Давид Чхиквишвили (по прозвищу Дато Сургутский).

«На сходе присутствовали Лаша Петерский, Рома Батумский, Джонни Кутаиский, Дато Сургутский, Алеко Шошия (Тимур Чурадзе) и другие воры, Ципа была инициатором, Дато Сургутский - ведущим», - рассказал собеседник.

«Коронование» Ахтама Самаркандского совпало со временем, когда лидеры преступного мира заморозили присвоение званий «вора в законе».

Московский аналитик, который занимается исследованием преступного мира в странах СНГ, сообщил, что воровской мир не пополнялся новыми званиями почти четыре с половиной года.

«Шакро Молодой («вор в законе» Захарий Калашов), вернувшийся в Россию в октябре 2014 года из Испании, заморозил коронование, чтобы устранить напряженность в криминальном мире и снизить давление на воров. Шакро имеет хорошую репутацию и почти четыре с половиной года придерживались этого приказа. Но сейчас ситуация, похоже, меняется», - сказал аналитик.

Криминальный авторитет, имеющий непосредственное отношение в сходке, сообщил, что присвоение звания вора в законе Ахтаму Самаркандскому прошло после одобрения от Шакро Молодого "в качестве исключения".

По словам собеседника, десятки воров в законе, подключенные через Интернет к сходе в Стамбуле, в том числе криминальные авторитеты из Центральной Азии и Кавказа, поддержали кандидатуру Ахтама Самаркандского.

Через мессенджер Танго вор в законе из Иссык-Кульской области Кыргызстана Камчы Кольбаев по прозвищу «Коля Киргиз», Надир Салифов из Азербайджана, известный по прозвищу «Лоту Гули», проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, поддержали инициативу «коронования» Ахтама Якубова.

47-летний Бахтияр Кудратиллаев по прозвищу Бахти Ташкентский являлся единственным вором в законе в Узбекистане, не участвовал в собрании.

Однако, по словам авторитета криминального мира, Бахти Ташкентский задолго до сходки сказал, что не возражает против появления в Узбекистане еще одного "вора закон".

Ахтам Самаркандский провел около 17 лет за решёткой. Он был признан виновным в убийстве женщины и ее телохранителя в Объединенных Арабских Эмиратах в 1998 году и приговорен к пожизненному заключению, позже заменённому на 25 лет. За 12 лет тюрьмы в Дубае он был "смотрящим" к заключенным из разных национальностей.

В превращении Ахтама Самаркандского в «вора в законе» большую роль сыграл Равшан Мухиддинов (Равшан Золотой), родившийся в Ташкенте в 1989 году, и являющийся племянником известного узбекского предпринимателя Гафура Рахимова.

По словам собеседника, хорошо осведомлённого с криминальным миром, превращение Ахтама Самаркандского в «вора в законе» фактически прекращает монополию, царящую в криминальном мире Узбекистана.