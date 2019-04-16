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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Скончался известный музыковед Казахстана Жаркын Шакаримов

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня, 16 апреля скончался известный музыковед, член союза писателей Казахстана, заслуженный деятель Жаркын Шакаримов, передает Zakon.kz.

Слова соболезнования выразил на своей странице в Facebook министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«Казахское искусство понесло невосполнимую утрату. В возрасте 71 года скончался известный музыковед, искусствовед, ученый Жаркын Шакаримов. Мы потеряли нашего известного поэта, музыковеда, педагога, кюйши, общественного деятеля, который всю жизнь трудился во благо нашей музыкальной культуры»,- написал министр.

Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что Жаркын Шакаримов был человеком щедрого сердца, который всю жизнь прожил для своего народа, а его научное и творческое наследие бессмертно.

Жаркын Шакаримов - автор нескольких биографических книг об Амре Кашаубаеве. Три из них были изданы еще в советское время, одна – десять лет назад. Также он известен как человек, воссоздавший древний казахский музыкальный инструмент - трехструнную домбру и шертер, изучал творчество казахских кюйши и композиторов.

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