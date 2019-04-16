Казахстанские строительные компании осваивают рынки в Кыргызстане, Словакии и Грузии, - министр индустрии Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В настоящее время, отечественные строительные компании Казахстана начали осваивать международный рынок строительных услуг. Например, строительство автодорог в Грузии, железных дорог в Словакии (Integra Construction), обогатительной фабрики в Кыргызстане (ТОО "ААEngineering"). Об этом сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр на заседании правительства 16 апреля, передает Zakon.kz.

«Наряду с экспортом обработанных товаров в 2018 году в Казахстане отмечается рост экспорта услуг в сфере транспорта (15%) и строительства (200%). Необходимо отметить, что рост экспорта строительных услуг обеспечен за счет строительства на территории Казахстана нерезидентами», - пояснил Скляр.

В 2018 году несырьевой экспорт Казахстана составил 15,7 млрд долларов США и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%. Экспорт несырьевых товаров из Казахстана в Кыргызстан за 2018 год составил $536 млн. Такие данные следуют из презентации, представленной на заседании правительства Казахстана.