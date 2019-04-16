РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На проведение выборов президента Казахстана будет выделено $24,8 млн

CA-NEWS (KZ) -  «На заседании правительства Казахстана было принято решение о выделении из резерва правительства 9,4 млрд тенге ($24,8 млн), которые будут направлены на обеспечение проведения президентских выборов», - сказал первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах правительства, передает МИА «Казинформ».

По его словам, эта сумма будет направлена на организацию работ порядка 10 тысяч избирательных участков по всему Казахстану, в которых будут работать порядка 70 тысяч человек.

«И вот основная часть, конечно, направлена на заработную плату людей, которые будут вовлечены в работу этих избирательных участков. Сумма была скорректирована, понятно, изначально цифры шли от регионов заявки, мы по каждому региону уточнили количество участков, количество людей, которые там будут работать», - объяснил А. Смаилов.

При этом, он отметил, что не все люди будут работать на этих участках полный срок.

«То есть, все эти нюансы мы уточнили и вышли на цифру 9,4 млрд тенге», - добавил А. Смаилов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Над Ташкентом будут патрулировать 4 вертолета
  • Туркменистан возобновляет экспорт газа в Россию, - СМИ
  • Талибы атаковали ряд уездов, граничащих с Таджикистаном афганских провинций
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×