РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лидера радикальных исламистов из Узбекистана задержали в Севастополе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  Уроженец Узбекистана в Севастополе в своих проповедях призывал к насилию в отношении иноверцев, сообщает Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Севастополя, который подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 г.р., являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений. В ходе закрытых занятий он проводил идеологическую обработку прихожан, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии, по месту проживания подозреваемого изъяты запрещенная литература, документы, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Узбекистан вошел в десятку самых привлекательных направлений по паломническому туризму
  • Визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Узбекистан
  • Ташкентский школьник обвиняется в жестоком убийстве 50-летнего мужчины
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×