Лидера радикальных исламистов из Узбекистана задержали в Севастополе

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CA-NEWS (UZ) - Уроженец Узбекистана в Севастополе в своих проповедях призывал к насилию в отношении иноверцев, сообщает Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Севастополя, который подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 г.р., являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений. В ходе закрытых занятий он проводил идеологическую обработку прихожан, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии, по месту проживания подозреваемого изъяты запрещенная литература, документы, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.