Старшая дочь президента Узбекистана открыла аккаунты в соцсетях

CA-NEWS (UZ) - Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева открыла аккаунты в соцсетях. Её официальные страницы появились на днях в Facebook и Instagram.

"Сегодня мой первый день работы в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента. Познакомилась с новым коллективом, специалистами сферы, обменялись мнениями по стоящим перед нами задачам. Предстоит большая работа. Достаточно и проблем. Для их решения необходимо упорно работать. Уверена, что мы, работая сплоченно вместе с сильным коллективом Агентства, обязательно справимся с поставленными задачами", - отмечает Саида Мирзиёева в своём первом сообщении на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что ранее Саида Мирзиёева получила назначение на должность заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям (УзАПИ). В её служебные обязанности входит создание положительного имиджа Узбекистана за рубежом.