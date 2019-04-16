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  16 апреля 2019
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Старшая дочь президента Узбекистана открыла аккаунты в соцсетях
Продолжение: Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева назначена замдиректора Агентства информацииПредыстория: Младшая дочь президента Узбекистана приняла участие в открытии детского центра в Нукусе

CA-NEWS (UZ) -  Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева открыла аккаунты в соцсетях. Её официальные страницы появились на днях в Facebook и Instagram.

"Сегодня мой первый день работы в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента. Познакомилась с новым коллективом, специалистами сферы, обменялись мнениями по стоящим перед нами задачам. Предстоит большая работа. Достаточно и проблем. Для их решения необходимо упорно работать. Уверена, что мы, работая сплоченно вместе с сильным коллективом Агентства, обязательно справимся с поставленными задачами", - отмечает Саида Мирзиёева в своём первом сообщении на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что ранее Саида Мирзиёева получила назначение на должность заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям (УзАПИ). В её служебные обязанности входит создание положительного имиджа Узбекистана за рубежом.

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