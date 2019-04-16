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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане создано «Единое окно для экспортеров»

CA-NEWS (KZ) -  Министр индустрии инфраструктурного развития РК Роман Скляр на заседании правительства сообщил, что сегодня комплексную поддержку экспортерам в поиске рынков сбыта продукции и потенциальных покупателей оказывает Казахстанский Центр индустрии и экспорта, передает Zakon.kz.

- Действующая система продвижения экспорта требовала внедрения новой модели поддержки экспортеров по принципу "Единого окна" Данное требование было обусловлено отсутствием взаимодействия между отраслевыми госорганами и операторами в части поддержки экспорта приоритетных отраслей, - сообщил Скляр.

Действует "Единое окно для экспортеров" на базе Казахстанского центра индустрии и экспорта.

- Центр оказывает комплексную поддержку экспортерам в поиске рынков сбыта продукции и потенциальных покупателей, по таможенным и логистическим услугам, мерами господдержки и решении проблем. Принимаемые системные меры поддержки экспортеров позволят создать условия для увеличения объема несырьевого экспорта в 1,5 раза до 2022 года, - подчеркнул Скляр.

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