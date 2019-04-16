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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В скейт-парке Ташкента взрослый мужчина побил подростка из-за замечания о безопасности

CA-NEWS (UZ) -  В соцсетях распространилось видео, в котором запечатлено, как в скейт-парка в Ташкенте взрослый мужчина сбивает с ног подростка, пытаясь таким образом "отомстить" ему за то, что его жену попросили убрать с площадки маленького ребёнка.

Как сообщают очевидцы, мама с ребенком пришла в парк. Молодежь попросила убрать малыша с площадки, из-за опасности получить травмы. После этого девушка позвала двух взрослых мужчин, которые принялись "учить" несовершеннолетних "хорошим" манерам.

Видео разделило пользователей на два лагеря, одни встали в защиту женщины. "Молодые люди наверное очень вежливо попросили, раз мама с ребёнком вызвала на разбор двух взрослых", - комментирует один из участников группы в Фейсбук.

Вторая группа, заметно побольше по количеству, осуждает действия мужчины и его жены. "Это что за мать, которая защищает своего ребенка, но при этом дает бить других детей? Еще наверное и ходит теперь гордо, что взрослые мужики отлупасили детей. А мужики эти? Мозг где? Явно не им думали, если вообще думать умеют. Было бы прекрасно, если бы милиция их нашла и вместе с мамашей наказали, чтобы думать научились", - отмечает форумчанка.

До того, как распространиться в узбекском сегменте соцсетей сюжет был показан по российскому телевидению в программе "Вести".

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