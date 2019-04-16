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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанским предпринимателям спишут долги на 1,9 млрд тенге

CA-NEWS (KZ) -  Алихан Смаилов отчитался в правительстве по проведению налоговой амнистии, стартовавшей в начале года, передает inbussiness.kz.

«На 1 апреля текущего года более 34 тысяч налогоплательщиков погасили основной долг на сумму 7,6 млрд.тенге. По ним подлежит списанию пени на 1,7 млрд.тенге и штрафы на 0,2 млрд.тенге», - сказал он на заседании правительства. В целом же предполагаемая сумма списания задолженности в рамках налоговой амнистии значительно выше.

«По предварительным данным, количество налогоплательщиков, подлежащих амнистии, превышает 90 тысяч. В случае уплаты основного долга в размере 210,7 млрд.тенге, им будут списаны пени в размере 122,9 млрд.тенге и штрафы на сумму 7,3 млрд.тенге», - сообщил министр.

Напомним, с 1 января 2019 года стартовала налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса.

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