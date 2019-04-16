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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Французский фонд наследия запустил кампанию по сбору средств для реставрации собора Парижской Богоматери
Предыстория: В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар

CA-NEWS (CA) -  Представители французского Фонда наследия в ночь на вторник, 16 апреля, запустили национальную кампанию по сбору средств на восстановление одного из главных символов Парижа, передает Deutsche Welle.

Сразу целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещали выделить средства на реставрацию собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего в результате пожара.

Один из богатейших людей Франции - Франсуа Анри Пино - исполнительный директор компании Kering, владеющей такими брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent, пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро.

Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в свою очередь заявил о необходимости создания "гражданской инициативы", которая будет отвечать за сбор финансирования в Германии.

Утром во вторник 16 апреля чрезвычайные службы Парижа объявили, что пожар полностью "взят под контроль" и "по большей части потушен", активными оставались лишь "отдельные очаги". По словам начальника парижской пожарной охраны, генерала Жан-Клода Галле, теперь необходимо добиться охлаждения раскалившегося под воздействием пламени здания.

Из собора продолжается спасение "религиозных и культурных ценностей", оно ведется в задымленном помещении, в условиях падения с потолка фрагментов кровли, отметил Галле.

От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов.

По счастливому стечению обстоятельств они были отправлены на реставрацию незадолго до пожара и не пострадали, говорится в статье.

Следователи говорят о неумышленном ущербе

Между тем прокуратура Парижа начала расследование причин возгорания по статье о "неумышленном причинении ущерба". Речь о возможном поджоге, по предварительным данным, не идет.

Посетивший место происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон ближе к утру выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что "худшего удалось избежать". "Мы совместно восстановим Нотр-Дам. Это, несомненно, будет проектом на долгие годы", - отметил он, не определив сроки.

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