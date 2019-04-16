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  16 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рост ВВП Казахстана за I квартал 2019 года составил 3,8%

CA-NEWS (KZ) -  «Рост ВВП Казахстана за январь-март составил 3,8% к соответствующему периоду прошлого года. Основными драйверами экономики стали строительство, торговля, горнодобывающая промышленность, транспортная отрасль», — приводит слова премьер-министра Аскара Мамина пресс-служба правительства.

Основные макроэкономические показатели развития РК за I квартал 2019 года:

рост объема инвестиций в основной капитал - 7%;

объем внешней торговли за 2 месяца т.г. вырос на 7,5%;

инфляция за 3 месяца 2019 года составила 1,3%;

уровень безработицы - 4,8%.

По основным ключевым показателям успешно завершили I квартал т.г. Восточно-Казахстанская, Костанайская, Атырауская, Павлодарская и Кызылординская области.

«Должна быть усилена работа по дальнейшему наращиванию инвестиций в основной капитал, в строительство и другие сектора для обеспечения положительных показателей по итогам года, — подчеркнул Глава Правительства РК. — Также центральным и местным исполнительным органам необходимо принять меры по своевременному и полному освоению бюджетных средств».

Премьер-министр РК А. Мамин отметил, что в условиях замедления роста мировой экономики и экспертных прогнозов о снижении ее темпов с 3,6% в 2018 году до 3,3% в 2019 году необходимо сконцентрироваться на качественном и инклюзивном развитии экономики.

«Приоритетом в инвестиционной политике должно стать привлечение чистых прямых иностранных инвестиций», — отметил А. Мамин.

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