Госдепартамент США спонсировал тренинг для милиции Узбекистана по борьбе с терроризмом

CA-NEWS (UZ) - 13 участников из Министерства внутренних дел Узбекистана прошли двухнедельный учебный тренинг по борьбе с терроризмом, организованный программой по борьбе с терроризмом при Госдепартаменте США.Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Ташкенте.

Курс предназначен для сотрудников милиции и других сотрудников правоохранительных органов для развития следственных навыков и подходов к противодействию террористам и террористическим группам.

Временный поверенный в делах США Алан Мельцер присутствовал на церемонии и вручил всем участникам сертификат признательности.

«Соединенные Штаты высоко ценят все более важную роль Узбекистана в поддержании региональной стабильности, безопасности и охраны. Мы стремимся расширять наше сотрудничество с Узбекистаном для противодействия подлинным транснациональным угрозам безопасности, в том числе терроризму, для обеспечения безопасного и процветающего будущего для обеих наших стран», - отметил он.

По завершении тренинга участники получили новые знания в области выявления потенциальных источников информации, использования слежки, понимания методов финансирования террористических групп и групп организованной преступности, расследования террористических событий, опроса подозреваемых и свидетелей, а также разработки системы отслеживания и анализа информации в преследовании террористов и преступников.