Жена организатора нападения на велотуристов в Таджикистане Кори Носира находится в иракской тюрьме - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Спецслужбы Таджикистана сообщили, что вторая жена Кори Носира (Носирхуджи Убайдова), организатора нападения на иностранных велотуристов на трассе Душанбе-Дангара, находится в иракской тюрьме. 43-летняя гражданка Таджикистана Махсира Шарифова была задержана в начале 2018 года на окраинах Мосула.

Власти Таджикистана считают Убайдова основным организатором нападения на велотуристов, которое произошло на трассе Дангара-Душанбе. 29 июля прошлого года автомобиль, в котором находились сторонники радикальных взглядов, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда мужчины напали на велотуристов с ножами. В инциденте погибли четверо путешественников, двое получили увечья.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Но таджикские власти обвинили в случившемся запрещенную в стране Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

«Махсира Шарифова в телефонном разговоре заявила, что Кори Носир, скорее всего, убит в Сирии», - сказал источник в правоохранительных органах Таджикистана. Правда, она утверждает, что последний раз виделась с мужем за несколько месяцев до ареста в начале 2018 года. По словам Махсиры Шарифовой, Кори Носир в группировке «Исламское государство» (ИГ) занимался идеологической работой и непосредственного участия в боях не принимал.

Абдулло Шарифов, брат Махсиры Шарифовой, живет в Фархорской районе. «О том, что сестра арестована в Ираке, я узнал после теракта в Дангаре. Тогда ко мне пришли представители спецслужб и расспрашивали о сестре», - сказал он 15 апреля. По его словам, Махсира Шарифова тайна вышла замуж за Кори Носира в 2000-м году в Иране.

​Напомним, Хусейн Абдусамадов, руководитель группы, которая напала на велотуристов в Дангаре, в телепрограмме «Гирдоб», подготовленной ГКНБ Таджикистана и показанной вечером 4 сентября 2018 года, сообщил, что с помощью Кори Носира уехал на учебу в Иран. «В июне Кори Носир звонил мне и сказал, чтобы мы совершили теракт мирового уровня в Таджикистане. Он сказал, что руководство ПИВТ хотят дестабилизировать ситуацию в Таджикистане. Нам приказали напасть на туристов и заплатили 100 тыс. рублей», - говорил Абдусамадов.

В ноябре прошлого года суд в Душанбе приговорил Хусейна Абдусамадова к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным по девяти статьям.

ПИВТ категорически отрицает свою причастность к этому теракту. Лидер партии Мухиддин Кабири неоднократно заявил, что заявление Душанбе "отвлекает внимание от настоящих преступников".

Таджикистан намерен привезти из Ирака 92 ребенка и 43 женщины. По словам источника, Махсира Шарифова также попросила содействовать ее возвращению на родину.

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