Российская госкорпорация ВЭБ присоединится к проекту строительства АЭС в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Госкорпорация «ВЭБ.РФ» присоединится к проекту «Росатома» по строительству атомной электростанции в Узбекистане. Соглашение между двумя госкомпаниями было подписано во время ХI Международного форума «Атомэкспо-2019» «Атомные технологии для лучшей жизни», передает РБК с церемонии подписания.

Как пояснил РБК финансовый директор «Росатома» Илья Ребров, ВЭБ предоставит гарантии подрядчикам строительства и торговое финансирование. По его словам, скорее всего, строительство АЭС в Узбекистане будет осуществляться за счет предоставления госкредита.

Стоимость проекта составит около $11 млрд, а первый энергоблок должен быть запущен в 2028 году, говорил помощник президента России Юрий Ушаков в октябре 2018 года.

О готовности построить АЭС в Узбекистане «Росатом» заявлял еще в 2017 году. «Наше предложение — строить здесь, в Узбекистане, станцию из двух блоков, современных блоков поколения «три плюс» ВВЭР-1200 в те сроки, которые узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя», — говорил тогда гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Предполагается, что мощность каждого энергоблока составит до 1,2 ГВт. Для Узбекистана проект будет иметь огромное национальное значение, так как речь идет о диверсификации собственного энергетического комплекса, а значит, обеспечении энергетической безопасности Узбекистана, подчеркивал глава «Росатома».

В октябре 2018 года президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали соглашение о строительстве АЭС в Навоийской области Узбекистана. Макет будущей электростанции был изготовлен по образцу существующей Нововоронежской АЭС-2.​